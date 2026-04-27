ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة مبابي  

أعلن نادي ريال مدريد عن طبيعة إصابة مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، والتي تعرض لها خلال مواجهة الفريق أمام ريال بيتيس في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وأوضح النادي في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب كشفت عن إصابته بتمزق في العضلة نصف الوترية بالساق اليسرى، مشيرًا إلى أن حالته ستخضع لمتابعة دقيقة خلال الفترة المقبلة.

وتُعد العضلة نصف الوترية أحد مكونات العضلات الخلفية للفخذ.

وكان مبابي قد شارك أساسيًا في مباراة ريال مدريد وريال بيتيس التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 82، ليحل بديلًا له اللاعب جونزالو جارسيا.