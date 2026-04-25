 السيطرة على حريق في ورشة بلاط وأرضيات في مركز الخارجة بالوادى الجديد - بوابة الشروق
السبت 25 أبريل 2026 8:26 م القاهرة
السيطرة على حريق في ورشة بلاط وأرضيات في مركز الخارجة بالوادى الجديد

عمرو بحر
نشر في: السبت 25 أبريل 2026 - 8:10 م | آخر تحديث: السبت 25 أبريل 2026 - 8:10 م

سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، على حريق اندلع داخل ورشة حرفية لتصنيع البلاط والأرضيات بالمنطقة الحرفية بمدينة الخارجة، دون وقوع إصابات بشرية.

كان اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد نشوب حريق داخل ورشة حرفية بالمنطقة الحرفية بمدينة الخارجة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، للتعامل مع النيران ومنع امتدادها إلى الورش والمنشآت المجاورة داخل المنطقة الحرفية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


