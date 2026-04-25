حقق فريق بايرن ميونخ فوزًا دراماتيكيًا على حساب ماينز بنتيجة 4-3، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني.

وشهدت المباراة بداية قوية من ماينز، الذي أنهى الشوط الأول متقدمًا بثلاثية نظيفة، سجلها دومينيك كوهر، بول نيبل، وشيرالدو بيكر.

وفي الشوط الثاني، انتفض بايرن ميونخ بشكل لافت، حيث قلص نيكولاس جاكسون الفارق، قبل أن يضيف مايكل أوليس الهدف الثاني، ثم أدرك جمال موسيالا التعادل.

ونجح هاري كين في تسجيل هدف الفوز القاتل، ليكمل الفريق البافاري عودته المثيرة ويحصد ثلاث نقاط جديدة.

ويأتي هذا الانتصار بعدما حسم بايرن ميونخ لقب الدوري في الجولة الماضية، ليواصل تصدر جدول الترتيب برصيد 82 نقطة، بينما توقف رصيد ماينز عند 34 نقطة في المركز العاشر.