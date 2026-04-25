 الأوقاف تحسم الجدل حول أزهري المدرجات: متطوع وليس إماما معينا
السبت 25 أبريل 2026 8:26 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

الأوقاف تحسم الجدل حول أزهري المدرجات: متطوع وليس إماما معينا

فهد أبو الفضل
نشر في: السبت 25 أبريل 2026 - 7:51 م | آخر تحديث: السبت 25 أبريل 2026 - 7:51 م

​تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لشخص يرتدي الزي الأزهري أثناء تواجده في مدرجات إحدى مباريات نادي الزمالك، مما أثار موجة من الجدل حول طبيعة عمله وما سبب وجوده بهذا الزي في المدرجات.

​وللتحقق من صحة الفيديو وتفاصيل الواقعة، تواصلت "الشروق" مع الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، الذي أوضح أن الشخص الظاهر في الفيديو ليس من الأئمة المعينين بوزارة الأوقاف، بل يعمل بصفة "خطيب متطوع" فقط.

​الإجراءات العقابية

وأضاف رسلان أن السياسة المتبعة داخل الوزارة فيما يخص المتطوعين لا تعتمد على العقوبات الإدارية التقليدية، بل يتم اتخاذ إجراء فوري بـ إيقاف تصريح الخطابة الممنوح لهم في حال صدور أي تصرف غير لائق لا يتناسب مع طبيعة العمل الدعوي.

​الانضباط الدعوي

وشدد المتحدث باسم الأوقاف على أن الوزارة تضع انضباط العمل الدعوي على رأس أولوياتها، مؤكداً عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس هيبة الزي الأزهري أو مقتضيات الوظيفة الدعوية.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك