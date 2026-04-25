مورينيو: رونالدو «الظاهرة» أفضل من ميسي وكريستيانو

حسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الجدل الدائر حول الأفضل بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن اختياره يميل إلى النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو "الظاهرة" من حيث الموهبة والقدرات الفنية الخالصة.

وقال مورينيو، في تصريحات صحفية عبر حساب "football talk":"سأختار رونالدو البرازيلي ‘الظاهرة’. كريستيانو وميسي امتدت مسيرتاهما لفترة أطول بكثير، وظلا في القمة لما يقرب من 15 عامًا، لكن إذا تحدثنا فقط عن الموهبة والقدرات الفنية، فلا أحد يتفوق على الظاهرة البرازيلي".

وأضاف:"عندما كنت في برشلونة كمساعد للمدرب بوب روبسون، أدركت أنه أفضل لاعب رأيته في حياتي. الإصابات أفسدت مسيرته، وكان يمكن أن تكون أكثر إبهارًا بكثير، لكن موهبته وهو في سن الـ19 كانت استثنائية للغاية".