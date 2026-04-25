الصحة اللبنانية: 6 شهداء إثر غارات إسرائيلية على جنوب البلاد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الجمعة، سقوط ستة شهداء إثر غارات إسرائيلية على جنوب البلاد.

جاء ذلك رغم سريان وقف إطلاق نار في الحرب التي اندلعت منذ أكثر من ستة أسابيع بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت الوزارة في بيان: "غارات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان اليوم 24 أبريل، أدت إلى استشهاد 6 مواطنين وجرح اثنين آخرين"، بحسب وكالة سبوتنيك.

وفي وقت سابق، الجمعة، نفذ جيش الاحتلال سلسلة تفجيرات بعدد من المنازل والبنى التحتية جنوبي لبنان.

وأفاد مصدر ميداني بأن الجيش نفذ سلسلة تفجيرات لمبانٍ في بلدات شمع، الطيبة، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ، في وقت سابق، سلسلة غارات عنيفة متتالية على عدة مناطق في جنوب لبنان.