برونو فيرنانديز يكشف سبب رفضه الدوري السعودي

حسم برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، الجدل حول مستقبله، موضحًا أسباب رفضه الانتقال إلى الدوري السعودي رغم العروض المالية الضخمة.

وأكد اللاعب، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أنه فضل الاستمرار مع فريقه لشعوره بقدرته على تقديم المزيد، قائلًا: «بقيت لأنني أشعر أن لدي ما أقدمه للنادي».

وأشار فيرنانديز إلى أن العروض التي تلقاها كانت مغرية للغاية، خاصة مع ارتباط اسمه بناديي الهلال والنصر، لكنه شدد على أن قراره لم يكن ماديًا.

وأضاف: «لا نبحث عن أن نكون الأغنى، بل نريد تحقيق أحلامنا والعيش بسعادة مع عائلتنا»، لافتًا إلى الدور الكبير الذي لعبته زوجته في اتخاذ القرار.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن سؤال زوجته له حول ما إذا كان قد حقق كل أحلامه، كان العامل الحاسم، حيث دفعه ذلك للاستمرار في مسيرته والسعي لتحقيق المزيد من النجاحات.