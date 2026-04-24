النائبة ميرال الهريدي: ذكرى تحرير سيناء أبرز المحطات الفاصلة في تاريخ مصر الحديثة 

هنأت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بخالص الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الدفاع والقوات المسلحة المصرية، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء مشيرة إلى أن الذكرى تمثل إحدى أبرز المحطات الفاصلة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة، لما تحمله من دلالات واضحة على قوة الإرادة الوطنية المصرية، وقدرة مؤسسات الدولة على استرداد الحقوق وصون كرامة الوطن.

وأوضحت الهريدي، في بيان لها، أن استعادة سيناء لم تكن حدثًا عابرًا أو لحظة منفصلة عن سياق التاريخ، وإنما جاءت كنتيجة طبيعية لمسار طويل من العمل الوطني والتضحيات المتواصلة التي شاركت فيها مؤسسات الدولة المصرية إلى جانب الشعب، مشيرة إلى أن تجربة التحرير جسدت نموذجًا متكاملًا في إدارة الصراع.

وأشارت إلى أن ما تشهده سيناء في الوقت الراهن من طفرة تنموية واسعة يعكس تحول الدولة من مرحلة تثبيت السيادة إلى مرحلة أكثر تقدمًا تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًة أن هذه المشروعات تمثل امتدادًا طبيعيًا لمعركة التحرير، كونها تدعم الاستقرار وتعزز من قوة الدولة وأمنها القومي.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تمتلك من المقومات والخبرات ما يؤهلها لمواصلة طريق البناء والتقدم، مشددة على أن ذكرى تحرير سيناء ستظل شاهدًا دائمًا على قدرة هذا الوطن على تجاوز الصعاب وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية تصنع مستقبلًا أكثر استقرارًا وازدهارًا.