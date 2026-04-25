رئيس الوزراء البريطاني يتعهد باقتراح مشروع قانون لحظر الحرس الثوري الإيراني

تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر،ـباقتراح مشروع قانون خلال أسابيع لحظر الحرس الثوري الإيراني.

وأدلى ستارمر بهذه التصريحات لصحيفة "جويش كرونيكل" خلال زيارة أجراها لكنيس يهودي في لندن أضرمت فيه النيران قبل نحو أسبوع، وفق وكالة فرانس برس.

يأتي هذا التعهد في أعقاب موافقة الاتحاد الأوروبي في يناير على تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية" على خلفية ما سمتها لندن حملة القمع الدامية ضد المتظاهرين الايرانيين.

وقال ستارمر ردا على سؤال حول إمكانية حظر الحرس الثوري: "فيما يتعلق بالجهات الفاعلة الخبيثة المرتبطة بالدول بشكل عام، نحتاج إلى تشريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهذا التشريع نعمل على تقديمه في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "سنبدأ دورة جديدة (للبرلمان) خلال أسابيع قليلة، وسنتقدم بهذا التشريع".

ولا يزال السكان اليهود في شمال غرب لندن في حالة تأهب بعد سلسلة هجمات متعمدة استهدفت اضرام النيران بأماكن عبادة ومراكز تجمعات يهودية، وذلك عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ 28 فبراير.

وأعرب ستارمر عن"قلقه المتزايد" بشأن استخدام دول لوكلاء لتنفيذ أنشطة إجرامية في المملكة المتحدة.