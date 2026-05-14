ماروتا: لا نحتاج إلى ثورة داخل إنتر ميلان وسنواصل سياسة التطوير التدريجي

أكد جوزيبي ماروتا، رئيس نادي إنتر، أن إدارة النادي لا تفكر في إجراء تغييرات جذرية داخل الفريق خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن السياسة الحالية تعتمد على التطور التدريجي والبناء على النجاحات الأخيرة.

وجاءت تصريحات ماروتا عقب تتويج إنتر بلقب كأس إيطاليا للمرة العاشرة في تاريخه، بعد الفوز على لاتسيو بهدفين دون رد في المباراة النهائية، ليضيف الفريق اللقب إلى بطولة الدوري الإيطالي التي حسمها هذا الموسم، محققًا الثنائية المحلية لأول مرة منذ عام 2010.

وقال ماروتا: “هناك فريق داخل الملعب وآخر خارجه، يتكون من الإدارة وجميع العاملين داخل النادي، ولذلك أوجه الشكر للجميع، لأن النجاح تحقق بفضل العمل الجماعي”.

وأضاف: “حققنا نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة، وكل شيء يبدأ من استقرار النادي والإدارة. أحيانًا نتعرض للإخفاق، كما حدث الموسم الماضي، لكن كيفو نجح في إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح”.

واعترف رئيس إنتر بوجود بعض الندم بشأن مشوار دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة احترام قوة المنافسين، خاصة بعد الخروج أمام بودو جليمت النرويجي في الملحق الأوروبي خلال شهر فبراير الماضي.

وعن مستقبل الفريق، أوضح ماروتا أن الإدارة تسعى إلى دعم التشكيلة بعناصر شابة دون المساس بالهيكل الأساسي، قائلًا: “نؤمن بالتطور وليس الثورة، واللاعبون الشباب يحتاجون إلى الوقت من أجل التأقلم واكتساب الخبرات”.

وتابع: “سنواصل البحث عن المواهب الشابة والعمل على تطويرها، مع الحفاظ على أصحاب الخبرات والعقلية الانتصارية داخل غرفة الملابس، لأن الفريق لا يحتاج إلى تغييرات كبيرة”.

كما أشار ماروتا إلى أن بعض اللاعبين اقتربوا من نهاية رحلتهم مع النادي بسبب انتهاء العقود والتقدم في العمر، معتبرًا ذلك أمرًا طبيعيًا، ومؤكدًا أن الإدارة مستعدة لإدخال عناصر جديدة بشكل تدريجي للحفاظ على استقرار الفريق واستمرار النجاح.