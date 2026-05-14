الخميس 14 مايو 2026 10:57 ص القاهرة
الغاز الأوروبي يستقر فيما يترقب المتداولون تطورات حرب إيران

لندن - (د ب أ)
نشر في: الخميس 14 مايو 2026 - 10:44 ص | آخر تحديث: الخميس 14 مايو 2026 - 10:44 ص

استقر الغاز الطبيعي الأوروبي بعد تحقيق مكاسب على مدار أربع جلسات، فيما لا تزال مفاوضات السلام الأمريكية الإيرانية معلقة ولا تزال تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي متوقفة بشكل كبير.

وقالت شركة إنسبايرد الاستشارية في مذكرة الأسبوع الجاري إنه يبدو أن كلا من واشنطن وطهران "مترددان في مواصلة تصعيد حاسم مما يحد من مزيد من الصعود" في الأسواق حتى الآن، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويمتنع الكثيرون من المتداولين عن القيام بمراهنات كبيرة وسط عدم اليقين المستمر وبعضهم يحقق أرباحا بعد ارتفاع الأسبوع الجاري.

يشار إلى أن مخزونات أوروبا ممتلئة بواقع 36 % تقريبا مقارنة بالمتوسط الموسمي الممتد على مدار خمس سنوات البالغ 48 %.

