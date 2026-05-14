رئيس إندونيسيا يؤكد اتخاذ إجراءات حازمة لحماية الثروة الوطنية

أكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، مجددا التزام حكومته باتخاذ إجراءات حاسمة لإنفاذ القانون ودعم القضاء؛ لحماية الثروة الوطنية وضمان الرفاهية العامة.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الخميس، عن سوبيانتو قوله خلال مراسم تسليم الغرامات الإدارية وأراضي الغابات لدى مكتب المدعي العام بجاكرتا، أمس: "إذا تمكنا من السيطرة على الثروة الوطنية، سيكون لدينا موارد كافية لتعزيز جميع أركان جمهورية إندونيسيا".

وشدد الرئيس، على اتخاذ خطوات حاسمة لحماية الثروة الوطنية، "هو أمر أساسي لضمان بقاء جميع الإندونيسيين".

وأوضح أن "رفاهية الشعب ستظل بعيدة المنال إذا إذا فشلت إدارة ثروة البلاد واستخدامها في تحقيق أقصى فائدة للمصلحة الوطنية".