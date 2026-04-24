الأمن يكشف حقيقة إلقاء مادة كاوية على طفل بالبحيرة: كذب وادعاء

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ملابسات ادعاء شخص بتعدي أسرة زوج شقيقته على نجلها، وإلقاء مادة كاوية عليه وتهديده بالقتل، بدائرة المحافظة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور، مدعوم بصور ومقاطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام أسرة زوج شقيقته بالتعدي على نجل شقيقته، وإلقاء مادة كاوية عليه، وتهديده بالقتل بمحافظة البحيرة.

بالفحص تبين وجود خلافات مصاهرة منذ عام 2022 بين طرف أول "القائم على النشر وشقيقته"، وطرف ثانٍ "طليق شقيقته "متواجد خارج البلاد"، ووالده، وزوجته، ونجلتيهما، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة، وقد حُررت بشأنها عدة محاضر متداولة قضائيًا.

كما أسفرت التحريات عن عدم صحة ما ورد بالمنشور المشار إليه، بشأن قيام المشكو في حقهم بتهديد نجل شقيقة الشاكي بالقتل أو إلقاء مادة كاوية عليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على النشر، وبمواجهته أقر باختلاقه تلك الواقعة ونشر ادعاءات كاذبة، بقصد استغلالها قضائيًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.