قال الدكتور أيمن محسب، إن مقترح «صندوق دعم الأسرة» يمكن أن يسهم في حل جزء كبير من مشكلات الأسرة.

وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «كلام الناس» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن تنفيذ الصندوق بالصورة المقترحة سينهي العديد من أزمات النفقة ومصروفات الأطفال، التي تتسبب في نزاعات قضائية مطولة.

وأوضح أن الصندوق يمثل بمثابة «تأمين لمصروفات الطفل»، مشيرًا إلى أن تمويله سيعتمد على استقطاع رسوم بسيطة من تكاليف الزواج.

وأشار إلى أن مصادر التمويل قد تشمل أيضًا مساهمات من الشركات الكبرى ضمن بند المسؤولية المجتمعية، إلى جانب دعم حكومي من الموازنة العامة أو عبر برامج الحماية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن.

وأكد أن الصندوق سيقوم بصرف المصروفات الخاصة بالأطفال بشكل فوري، على أن يتم تحصيلها لاحقًا من الأب لحين صدور الحكم القضائي.

ولفت إلى أن الصندوق سيسهم في معالجة مشكلات عدم قدرة بعض الأسر على سداد المصروفات الدراسية، موضحًا أن القاضي سيحدد التكاليف المقدمة من الزوجة، ليقوم الصندوق بصرفها بما يضمن حياة مستقرة للطفل.

وأشار إلى أن الصندوق يخضع لدراسات اكتوارية لتحديد حجم الموارد المطلوبة، مؤكدًا استمرار العمل على تسريع خطوات تفعيله.