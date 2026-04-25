كونتي يشيد برغبة الانتقام لدى لاعبي نابولي بعد رباعية كريمونيزي

أعرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق نابولي، عن ارتياحه الكبير بعد الفوز العريض الذي حققه فريقه على كريمونيزي بنتيجة 4-0، مؤكدًا رضاه عن رد فعل اللاعبين عقب الخسارة القاسية أمام لاتسيو في الجولة الماضية.

وفي تصريحات لشبكة "دازن"، نقلها موقع "توتو ميركاتو ويب"، أبدى كونتي سعادته بالأداء، قائلاً إن الفريق أظهر شخصية قوية ورغبة كبيرة في التعويض، بعدما لم ينجح في التسجيل خلال مواجهة لاتسيو التي لم تسر كما كان متوقعًا.

وأشار كونتي إلى أن الانتقادات التي طالت الفريق بعد تلك الخسارة كانت قاسية، رغم أن نابولي تُوج بلقبي الدوري وكأس السوبر هذا الموسم، ولا يزال يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب.

وأضاف المدرب الإيطالي أن الفريق يعاني من غيابات مؤثرة، بغياب عدد من الركائز الأساسية مثل جيوفاني دي لورينزو ودافيد نيريس وروميلو لوكاكو وفيرجارا.

واختتم كونتي تصريحاته بالإقرار بصعوبة الموسم، مؤكدًا أنه طالب لاعبيه بضرورة إنهائه بأفضل صورة ممكنة، مع العمل على تحسين التواصل داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة.