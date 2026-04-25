فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم السبت، لاستقبال نحو مليون و30 ألف فلسطيني، لانتخاب ممثليهم في 183 هيئة محلية.

وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد الله، بدء الاقتراع بالانتخابات المحلية 2026، في الضفة الغربية، إضافة إلى مدينة دير البلح في قطاع غزة.

ودعا الحمد الله، في تصريحات صحفية عقب الإدلاء بصوته في بلدة عنبتا بمحافظة طولكرم، المواطنين إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم بحرية ومسئولية.

وأكد على أهمية المشاركة الواسعة في الانتخابات، بما يعكس وعي المواطنين وتمسكهم بالممارسة الديمقراطية رغم الظروف والتحديات، مشدداً على ضرورة إنجاح هذا اليوم الوطني.

ويدلي الناخبون بأصواتهم في 491 مركزاً تضم 1922 محطة اقتراع، وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة من مساء اليوم ، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) .

وتشتمل الانتخابات 90 مجلساً بلدياً، من بينها بلدية دير البلح، تتنافس فيها 321 قائمة انتخابية تضم 3773 مرشحاً، إضافة إلى 93 مجلساً قروياً يتنافس على مقاعدها 1358 مرشحاً.

وانطلقت في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أول انتخابات محلية بلدية، بعد توقف دام 20 عاما متتالية حيث بدأ المواطنون بالتوافد على مراكز الاقتراع المنتشرة في كافة أرجاء المدينة، حيث يقدر عدد من يحق لهم الانتخاب 70 ألف مواطن.

وحددت لجنة الانتخابات 12 موقعًا منتشرة في المناطق الرئيسية وبالقرب من التجمعات السكنية في دير البلح، لتسهيل عملية الاقتراع على المواطنين، ومن أجل تصويت أكبر عدد منهم في الانتخابات.

ويتنافس خلال العملية الانتخابية أربع قوائم انتخابية وهي قائمة السلام والبناء، ودير البلح تجمعنا، ومستقبل دير البلح وقائمة نهضة دير البلح، وتضم كل قائمة انتخابية 15 مرشحًا بينهم أربع سيدات على الأقل، وسيتم انتخاب رئيس البلدية من بينهم.

يذكر أن آخر انتخابات جرت في قطاع غزة كانت عام 2006، ولم تجر بعد ذلك أي انتخابات، بسبب الأوضاع القائمة منذ ذلك الحين.