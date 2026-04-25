مصر تدين الهجوم الذي استهدف مراكز حدودية بدولة الكويت الشقيقة

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت الشقيقة، باستخدام طائرتين مسيرتين مفخختين.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم السبت - رفضها القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت الشقيقة أو أية محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها.. مشددة على أن أمن الكويت جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأعربت جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب حكومة وشعب دولة الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة مثل هذه الأعتداءات الأثمة.. مؤكدة دعمها لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها، وصون مقدراتها، وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.