ترامب: إيران ستقدم عرضا يهدف لتلبية المطالب الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران تعتزم تقديم عرض يهدف إلى تلبية المطالب الأمريكية، وذلك في وقت تشير فيه التوقعات إلى استئناف المحادثات في باكستان.

وأضاف ترامب في مقابلة مع رويترز، عبر الهاتف: "سيقدمون عرضا وسنرى ما سيحدث".

وذكر ترامب أنه لا يعرف بعد ماهية هذا العرض. ويشدد الرئيس الأمريكي على أن أي اتفاق لا بد أن يشمل تخلي إيران عن اليورانيوم المخصب والسماح بحرية حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويعتزم المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر التوجه السبت إلى العاصمة الباكستانية إسلام اباد لإجراء محادثات مع وفد إيراني.

وعبر ترامب يوم الخميس، عن قلقه بشأن قيادة إيران، وقال مسئولون أمريكيون إنهم يعتقدون أن القيادة في حالة انقسام.

وعندما سُئل عن الطرف الذي تتفاوض معه الولايات المتحدة، قال ترامب اليوم "لا أريد أن أقول ذلك، لكننا نتعامل مع الأشخاص الذين يتولون المسؤولية الآن".

وأكد ترامب أن الجيش الأمريكي سيواصل الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية لحين التوصل إلى اتفاق.

ولدى سؤاله عما هو مطلوب لرفع الحصار، قال ترامب: "سأضطر للإجابة على هذا السؤال لاحقا. ينبغي أن أرى ما سيعرضونه".