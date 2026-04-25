وصول ناقلة نفط إلى موانئ العراق

وصلت ناقلة نفط، الجمعة، إلى أحد الأرصفة العراقية لتحميل النفط في محافظة البصرة الجنوبية، حسبما أفاد مسئول في الشركة العامة لموانئ العراق وكالة فرانس برس.

وهذا هو الإعلان الثاني من نوعه منذ إغلاق مضيق هرمز جراء الحرب في الشرق الأوسط.

وأورد بيان صادر عن إدارة الموانئ في وزارة النقل العراقية، أن موانئ العراق تستقبل سفنا نفطية جديدة، مؤكدة استمرارها في تقديم أفضل الخدمات البحرية لكافة السفن التجارية والنفطية القادمة للبلاد.

وصرح المسئول للوكالة: "وصلت واحدة اليوم" الجمعة، حيث أظهر مقطع فيديو لإدارة الموانئ ناقلة نفط تحمل اسم هيلجا".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت بغداد أنها توصلت إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة وإيران للتخفيف من تداعيات حصار مضيق هرمز على صادرات البلاد النفطية.

وفي 17 أبريل، أعلنت إدارة الموانئ أن العراق استقبل ناقلة نفط لتحميل مليوني برميل من النفط العراقي، وهي أول ناقلة تصل بعد إغلاق الممر الاستراتيجي.

والعراق عضو مؤسس في منظمة أوبك ويصدّر معظم نفطه الخام عبر المضيق، لكنه كغيره من المصدّرين في المنطقة الغنية بالنفط بات يبحث عن طرق بديلة.

وأعلنت السلطات في وقت سابق من هذا الشهر أن العراق بدأ تصدير النفط الخام باستخدام صهاريج عبر الأراضي السورية، بعد استئناف تصدير 250 ألف برميل يوميا عبر ميناء جيهان التركي.