الخارجية الإيرانية: لا توجد خطط لعقد أي اجتماع بين طهران وواشنطن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إنه لا توجد خطط لعقد أي اجتماع بين طهران وواشنطن في إسلام آباد.

وأضاف المتحدث عبر حسابه على منصة إكس، إن إيران ستبلغ الوسيط الباكستاني بملاحظاتها في هذا الإطار.

ولفت إلى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيلتقي مسئولين باكستانيين في إطار وساطتهم لإنهاء الحرب في المنطقة.

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة.

وقالت سفارة إيران لدى باكستان عبر حسابها على منصة إكس: «عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى إسلام آباد لمراجعة المسائل الثنائية والتشاور بشأن التطورات الإقليمية».