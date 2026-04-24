الحرس الثوري: احتجاز السفينة إيباميدونس المشتبه تعاونها مع الجيش الأمريكي لارتكابها مخالفات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، احتجاز السفينة «إيباميدونس» التي يشتبه بتعاونها مع الجيش الأمريكي لارتكابها مخالفات.

ونقلت وكالة تسنيم عن الحرس قوله: «خلال التحقيقات والمراقبة الاستخباراتية التي أجرتها البحرية التابعة للحرس الثوري، تبين أن هذه السفينة قامت برحلات عديدة إلى موانئ أمريكية خلال الأشهر الستة الماضية».

وأضاف: «تم ضبط هذه السفينة من قبل البحرية التابعة للحرس الثوري بسبب تجاهلها للتحذيرات وارتكابها العديد من المخالفات البحرية».

وأمس الأول الأربعاء، ذكرت وكالة تسنيم أن ‌القوات البحرية ‌التابعة للحرس الثورى الإيرانى احتجزت سفينتين بسبب مخالفات بحرية واقتادتهما ‌إلى السواحل الإيرانية.

وذكر الحرس ‌الثورى فى ​بيان أنه احتجز السفينتين "إم إس سى فرانشيسكا" و"إيبامينودس" بسبب الإبحار ​بدون ​ترخيص والتلاعب بأنظمة ​الملاحة، مضيفا أن ​ذلك يعرض السلامة البحرية للخطر.