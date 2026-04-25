بلوزداد يلحق باتحاد العاصمة في نهائي كأس الجزائر

تأهل شباب بلوزداد إلى نهائي كأس الجزائر بفوز صعب ومثير على الرياضي القسنطيني بثلاثة أهداف مقابل هدفي في الدور قبل النهائي للبطولة.

وسجل عبدالنور بلحسيني هدف تقدم بلوزداد في الدقيقة 35، بينما تعادل براهيم ذيب للقسنطيني من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

وبعد دقيقة واحدة أعاد محمد حمودة شباب بلوزداد للتقدم بهدف ثان، ثم سجل اللاعب نفس الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 67.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل توسين أومويلي الهدف الثاني للرياضي القسنطيني والذي لم يؤثر في تأهل بلوزداد.

ويتقابل شباب بلوزداد – الذي خسر من الزمالك في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية – مع اتحاد العاصمة، الذي تأهل لنهائي البطولة ويواجه الفارس الأبيض الشهر المقبل.