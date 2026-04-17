ميانمار: إخلاء سبيل الرئيس السابق وين مينت من السجن بمناسبة العام الجديد

أعلنت وسائل الاعلام الرسمية في ميانمار اليوم الجمعة، إخلاء سبيل الرئيس السابق وين مينت من السجن بموجب قرار عفو واسع النطاق أصدره الرئيس الجديد مين أونج هلاينج بمناسبة العام الجديد.

ويشمل قرار العفو أكثر من 4500 سجينا، ولكن لم يتضح كم عدد المشمولين بالعفو من السجناء بتهمة معارضة نظام الحكم العسكري في البلاد، فضلا عن أنه لا توجد مؤشرات بشأن الإفراج عن الزعيمة السابقة أونج سان سو تشي التي تبلغ من العمر ثمانين عاما.

وكان وين مينت من المؤيدين لأونج سان سو تشي لفترة طويلة، وتم انتخابه رئيسا للبلاد عام 2018، وأودع السجن في الأول من فبراير عام 2021، وهو نفس اليوم الذي استولى فيه الجيش على السلطة واحتجز الزعيمة سو تشي.

وصدرت بحق وين مينت أحكام بالسجن لمدة 12 عاما بعد إدانته بالعديد من الاتهامات، ثم خففت العقوبة عام 2023 إلى السجن ثماني سنوات.

وأعلنت شبكة تليفزيون "إم أر تي في" الحكومية صدور قرار بالعفو عن مين مينت المسجون في مدينة تاونجو بإقليم باجو.

وصدر قرار العفو بعد مرور أسبوع من تنصيب الرئيس الجديد مين أونج هلاينج، في أعقاب انتخابات وصفها النقاد بأنها لم تكن حرة ولا نزيهة وأنها كانت تهدف للإبقاء على القبضة الحديدية للجيش على السلطة.