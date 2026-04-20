اتحاد العاصمة يتأهل لنهائي الكونفدرالية ويضرب موعدًا مع الزمالك

حسم فريق اتحاد العاصمة تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، عقب تعادله خارج أرضه أمام أولمبيك آسفي بنتيجة 1-1، في إياب نصف النهائي، مستفيدًا من تفوقه في مجموع المباراتين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للفريق الجزائري، الذي نجح في التقدم عبر أحمد خالدي من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه أفضلية مهمة قبل الاستراحة.

وفي الشوط الثاني، تمكن أولمبيك آسفي من العودة في النتيجة، بعدما سجل موسى كونية هدف التعادل في الدقيقة 75، لتشتعل المواجهة في دقائقها الأخيرة، خاصة بعد احتساب 19 دقيقة وقت بدل ضائع.

ورغم الضغط المغربي، حافظ اتحاد العاصمة على النتيجة، ليحسم بطاقة التأهل إلى النهائي بنتيجة إجمالية 1-1، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي.

المباراة لم تخلُ من التوتر، إذ تأخر انطلاقها بسبب أحداث شغب واقتحام جماهيري لأرضية الملعب، ما أثر على أجواء اللقاء قبل أن تستكمل بشكل طبيعي.

وبهذا التأهل، يضرب اتحاد العاصمة موعدًا ناريًا في النهائي مع الزمالك، الذي بلغ المباراة النهائية بعد تخطيه عقبة شباب بلوزداد.