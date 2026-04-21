اصطحبت نيابة محرم بك في الإسكندرية المتهم "أ.أ" إلى مسرح الجريمة، وسط حراسة أمنية مشددة، لتمثيل واقعة مقتل "و.م"، صاحب فرن، إذ فارق الحياة متأثرًا بإصابته على يديه بجرح طعني في الصدر من الناحية اليسرى، خلال مشاجرة نشبت بينهما في منطقة بوالينو.

وطلبت النيابة، استمرار تحريات المباحث الجنائية، وسماع أقوال شهود العيان، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، ومدها بتقرير الطب الشرعي الخاص بمناظرة جثمان القتيل، والتصريح بدفنه.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة حول بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شخصين أسفرت عن مقتل أحدهما بسلاح أبيض "سكين"، بسبب خلافات سابقة بينهما، وفر المتهم هاربًا.

وبانتقال الشرطة برفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص وجود شخص مصاب جراء مشاجرة مع آخر نتيجة خلافات سابقة، وفارق الحياة متأثرًا بإصابته، وذلك عقب نقله إلى المستشفى لإسعافه.

ووفقًا لمصدر أمني، تم نقل الجثة إلى المشرحة، فيما سلم المتهم نفسه إلى قسم الشرطة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.