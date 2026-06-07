وفد المجلس المصري للتعاون الدولي يشارك في اجتماعات استراتيجية رفيعة المستوى بتونس مع المركز الأفريقي للتميز

يشارك المجلس المصري للتعاون الدولي (ECIC)، برئاسة معتز رسلان، في سلسلة من الاجتماعات واللقاءات المؤسسية رفيعة المستوى التي تُعقد في العاصمة التونسية تونس خلال الفترة من 9 إلى 10 يونيو 2026.

وتُنظم هذه المهمة بالتعاون مع المركز الأفريقي للتميز في الأسواق الشاملة (AIMEC) برئاسة يوسف كردفاني، حيث تجمع نخبة من ممثلي المؤسسات الاقتصادية الأفريقية، ومنظمات الأعمال، والغرف التجارية، وهيئات تنمية الصادرات، إلى جانب عدد من قيادات القطاع الخاص من مختلف الدول الأفريقية.

ويضم وفد المجلس المصري للتعاون الدولي عددا من الشخصيات البرلمانية المصرية البارزة، وأعضاء مجلس الشيوخ، ورؤساء المجالس التصديرية، بالإضافة إلى نخبة من رجال الأعمال وممثلي القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، بما في ذلك الزراعة، والصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، والتعبئة والتغليف، والصناعات الجلدية، والاستثمار، والخدمات اللوجستية، وخدمات تطوير الأعمال.

وتركز الاجتماعات على بحث الآليات العملية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق، ودعم الشراكات الاستثمارية والتجارية، وتعزيز التنمية المستدامة للقطاع الخاص على مستوى القارة.

كما تتناول المناقشات عددا من الموضوعات الرئيسية، من بينها تنظيم اللقاءات الثنائية بين الشركات، وآليات دخول الأسواق الأفريقية، وتيسير الاستثمار، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة والشباب اقتصاديا، إضافة إلى استكشاف فرص التعاون في القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والنقل، والتحول الرقمي، والحلول البيئية.

ومن المتوقع أن تشهد الاجتماعات مشاركة ممثلين عن المركز الإفريقي للتميز في الأسواق الشاملة (AIMEC)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA)، ومجلس الأعمال التونسي الأفريقي (TABC)، ومركز النهوض بالصادرات التونسية (CEPEX)، ومنظمة CONNECT International، إلى جانب عدد من المؤسسات الاقتصادية الأفريقية والإقليمية الأخرى.

وفي تعليق له على هذه المهمة، قال معتز رسلان، رئيس المجلس المصري للتعاون الدولي، إن المجلس المصري للتعاون الدولي يواصل التزامه بدعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية من خلال تسهيل بناء شراكات استراتيجية فعّالة، وخلق فرص استثمارية وتجارية مستدامة، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي. ويتمثل هدفنا في توفير مسارات عملية تربط بين الشركات والمؤسسات والمستثمرين عبر مختلف أنحاء القارة الأفريقية."

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها المجلس المصري للتعاون الدولي لدعم مسيرة التكامل الاقتصادي الأفريقي، وتعزيز فرص التوسع المستدام للشركات المصرية في الأسواق الأفريقية .