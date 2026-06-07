بوليفيا تقلص قيود إجراءات الطوارئ مع تصاعد الاحتجاجات

أقر مجلس النواب البوليفي، مشروع قانون يسهل متطلبات إعلان حالة الطوارئ، في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات وقطعا للقواطع والطرق للمطالبة باستقالة الرئيس رودريجو باز، ما أدى إلى عرقلة طرق النقل، وتعميق النقص في المواد، والضغط على الاقتصاد.

كان مجلس الشيوخ قد وافق على هذه المبادرة يوم الخميس الماضي، وهي الآن بحاجة إلى توقيع السلطة التنفيذية لتصبح سارية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

كانت القوانين السابقة التي أقرتها أغلبية يسارية تقيد قدرة الدولة على التعامل مع التظاهرات المتكررة.

وتعد النقابة العمالية الوطنية واتحاد مزارعي "لا باز" (توباك كاتاري) -الذي كان يدعم الرئيس في السابق- من بين المجموعات المنظمة لقطع الطرق.

وتصاعدت حدة التوترات أمس السبت عندما حاولت قوات الشرطة والجيش فتح طريق مقطوع في بلدية "سان خوليان" بالمديرية الشرقية لسانتا كروز.

وواجه المحتجون العملية برشق الحجارة والألعاب النارية وإطلاق النار، ما أسفر عن إصابة 4 من رجال الشرطة بأعيرة نارية وإحراق مركز شرطة، وفقاً لما صرحت به شرطة سانتا كروز لوسائل إعلام محلية.