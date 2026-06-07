مدبولي: نعي شكاوى المواطن من ارتفاع الأسعار لكن المؤشرات تتحسن والنمو يزداد

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن القيادة السياسية وضعت خطة تنموية للدولة رغم التحديات والاضطرابات في المنطقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالإسكندرية، اليوم الأحد، أن الدولة تقف حاليًّا على مسار التنمية على المدى القصير، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحكومة تعي بشكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار ومن بعض المشكلات الاقتصادية.

لكنه أشار إلى أن المهم هو تحرُّك الدولة في مسار واضح للإصلاح، وأن مؤشرات الدولة على الصعيد الاقتصادي تتحسن بشكل كبير، وأن هناك نموًا ملحوظًا مع توفير فرص عمل للشباب بعد معاناتهم من البطالة ومشكلات أخرى.

وشدد على أن الحكومة تعي جيدًا أن هناك تحديات على المدى القصير، مشيرا إلى الثقة الكاملة والطمأنينة تجاه الرؤية التي يتم العمل بموجبها والجهود التي تبذل على الأرض بأن الدولة على المدى المتوسط أي خلال بضع سنوات ستكون في وضع أفضل.

وخلال المؤتمر، عبر مدبولي عن سعادته بالجولة التي أجراها في الإسكندرية بما يمنحه طاقة إيجابية كبيرة جراء المشروعات التي يتم تنفيذها، مؤكدا أن هذه المشروعات تُقام في مختلف مناطق الجمهورية.

وشدد على أهمية هذا المشروع في تحقيق طفرات تنموية كبيرة، اعتمادًا على زيادة هائلة في معدلات الإنتاج.