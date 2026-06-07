ترامب ينسحب على الهواء مباشرة من لقاء مع قناة CNBC فما السبب؟

أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجأة مقابلة على الهواء مباشرة مع كريستين ويلكر، مذيعة برنامج "ميت ذا برس" على قناة إن بي سي، اليوم الأحد، واصفا إياها بأنها غير صادقة، وغادر الاستوديو بعد نقاش حاد حول مجموعة من الادعاءات".

وفي مستهل المقابلة، أجريت في ولاية ويسكونسن، كجلسة مطولة ولكنها وصلت إلى ذروتها في دقائقها الست الأخيرة عندما تحدّت ويلكر مرارًا وتكرارًا تصريحات الرئيس بشأن صندوق ترامب المتعثر لمكافحة التسلح، وأعمال الشغب التي وقعت في مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، ومزاعم تزوير الانتخابات في كاليفورنيا.



واستهلت ويلكر الجزء الأخير من المقابلة بالضغط على ترامب بشأن ما إذا كان سيتخلى عن صندوق مكافحة التسلح البالغ 1.8 مليار دولار، وهو اقتراح أشار القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش إلى أن الإدارة تتراجع عنه. وقدّم ترامب دفاعًا مطولًا عن غرض الصندوق، واصفًا مؤيديه بأنهم ضحايا ما وصفه بالملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية في عهد الإدارة السابقة.

وبرر ترامب قائلا : "لقد تضرر الناس بشدة من المتطرفين اليساريين الذين عملوا في إدارة بايدن. لقد فقدوا وظائفهم وعائلاتهم وزوجاتهم. لقد فقدوا كل شيء بسبب استغلال الحكومة المزعوم كسلاح".

وضغطت ويلكر على الرئيس الأمريكي بشأن ما إذا كان الصندوق سيغطي الأفراد المدانين بالاعتداء على ضباط الشرطة خلال أعمال الشغب التي وقعت في 6 يناير، مشيرةً إلى أن 170 شخصًا أقروا بذنبهم في هذه التهمة. وقد اعترض ترامب على هذا الوصف، مدعيًا أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي هم من وجهوا مثيري الشغب إلى مبنى الكابيتول، وهو ادعاء طعنت فيه ويلكر لعدم وجود أدلة تدعمه.

وكانت حدة النقاش مع انتقال ترامب إلى مزاعم تزوير الانتخابات في كاليفورنيا، واصفًا مسئولي الولاية بـ"الفاسدين"، ومستشهدًا بتأخر فرز الأصوات كدليل. وعندما طلبت ويلكر دليلًا محددًا، أجاب ترامب: "كل ما عليّ فعله هو النظر". وقالت ويلكر: "هذا ليس دليلًا".

مع اشتداد الجدل، وجه ترامب انتقاداته مباشرةً إلى ويلكر وقناة إن بي سي. وقال: "انتخاباتكم في هذا البلد أشبه بانتخابات دول العالم الثالث. أنتم فاسدون، وبرنامج "ميت ذا برس" فاسد. وكذلك قنوات إيه بي سي وسي بي إس وسي إن إن".

ثم قال ترامب وهو ينهض من مقعده: "لننهِ الأمر، فقد اكتفيت. شكرًا لكِ يا عزيزتي. أتمنى لكِ وقتًا ممتعًا.، وحثته ويلكر على البقاء، مشيرةً إلى أنها سافرت إلى ويسكونسن خصيصًا لهذا اللقاء. رد ترامب وهو يغادر: "لقد جلستُ معكِ تحت المطر لمدة ساعة. لا يمكن لأي بلد أن يكون عظيمًا بوجود صحافة غير نزيهة".