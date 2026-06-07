الأمم المتحدة: قلقون من تقارير عن اعتقال نساء في أفغانستان

قالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) اليوم الأحد، إنها تشعر بالقلق إزاء تقارير عن اعتقالات متعددة لنساء في إقليم هيرات غرب البلاد بسبب عدم امتثالهن للمتطلبات الخاصة بالملابس.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في بيان إن الحوادث المبلغ عنها تثير مخاوف جدية بشأن حقوق الإنسان.

وقال البيان: "نذكر سلطات الأمر الواقع أن جميع الأشخاص لهم الحق في حرية التنقل، وأن جميع الأشخاص، النساء والرجال، لهم الحق في المساواة أمام القانون".

وذكر سكان هيرات أن الشرطة الدينية التابعة لسلطات طالبان استخدمت إعلانات المساجد في الأيام الأخيرة للتحذير من ضرورة امتثال النساء لقانون الحجاب في البلاد، وأنه يمكن اتخاذ إجراءات قانونية في حالات عدم الامتثال.

وتشترط سلطات طالبان على النساء في أفغانستان ارتداء الحجاب الشامل في الأماكن العامة. وفي تقارير سابقة عن عمليات فرض تطبيق ارتداء الحجاب، قالت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إنه تم إطلاق سراح بعض النساء والفتيات بعد بضع ساعات أو بين عشية وضحاها بعد أن وقع أقاربهن الذكور على ضمانات مكتوبة بالامتثال في المستقبل.

ومنذ عودتها إلى السلطة في عام 2021، اتخذت سلطات طالبان سلسلة من الإجراءات التي تؤثر على المرأة في الحياة العامة، بما في ذلك منع الفتيات والنساء من التعليم بعد المدرسة الابتدائية.

وواجهت سلطات طالبان انتقادات دولية بسبب القيود المفروضة على النساء والفتيات.