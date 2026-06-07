ترامب: من الخطأ رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكونون على خطأ إذا اتخذوا قرارا برفع أسعار الفائدة بعد صدور تقرير قوي للغاية عن الوظائف في الولايات المتحدة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا يريد التأثير على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، قبل أن يترأس أول اجتماع له في البنك المركزي.

وأوضح ترامب في مقابلة مع قناة (إن بي سي) الأمريكية تُبث اليوم الأحد، قائلا: "في الوقت الحالي، عندما تصدر تقارير جيدة، ينخفض السوق لأنهم يعتقدون أنهم سيرفعون أسعار الفائدة" وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف ترامب: "لا يوجد أي سبب لرفع أسعار الفائدة". وجاءت تصريحاته في وقت سجل فيه تقرير الوظائف الأمريكي الصادر أمس الأول الجمعة، نموا في التوظيف خلال شهر مايو فاق جميع التوقعات، ما أدى إلى موجة بيع لسندات الخزانة الأمريكية، ودفع المتداولين إلى تسعير كامل وفقا لاحتمال رفع سعر الفائدة الأساسي للاحتياطي الفيدرالي بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

ويأتي تعليق ترامب ليضيف مزيدا من الضغوط الاقتصادية والسياسية على وارش، في الوقت الذي يستعد فيه إلى ترأس أول اجتماع له للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (وهي الجهاز الرئيسي للسياسة النقدية الوطنية للولايات المتحدة) يومي 16 و17 يونيو .

وشدد ترامب على أن رفع سعر الفائدة القياسي "هو قرار من الخطأ القيام به، ويجب علينا في الواقع خفض أسعار الفائدة."

وقال ترامب في حديثه لقناة (إن بي سي): "أنا أتعامل مع كيفن، ولدي الكثير من الاحترام له، لكن شعوري هو أنه عندما يكون أداء بلد ما جيدا، لا ينبغي معاقبته عبر رفع أسعار الفائدة بشكل فوري."

وأضاف: "كما تعلمون، لدينا ديون ولدينا أمور أخرى، وهناك قضايا نريد التعامل معها،وأريد زيادة الإنفاق على الجيش."