أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الأحد، استبعاد ويسلي لاعب روما من قائمة منتخب البرازيل المشاركة في كأس العالم 2026، بعد تعرضه لإصابة خلال المباراة الودية أمام منتخب مصر.

وكان ويسلي قد تعرض لإصابة في القدم اليسرى خلال مواجهة البرازيل ومصر، التي أقيمت فجر الأحد وانتهت بفوز "السيليساو" بنتيجة 2-1، ضمن استعدادات المنتخبين للمونديال.

وأوضح الاتحاد البرازيلي، في بيان رسمي، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب صباح اليوم أثبتت إصابته بشد عضلي في العضلة المقربة للفخذ الأيسر، ما استدعى استبعاده من القائمة النهائية للبطولة.

وأكد الاتحاد استدعاء إيدرسون، لاعب أتالانتا، لتعويض غياب ويسلي خلال منافسات كأس العالم.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام نظيره البرازيلي بنتيجة 2-1 في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب هنتنجتون بانك بالولايات المتحدة الأمريكية، في إطار استعدادات المنتخبين لانطلاق كأس العالم 2026.

وأوقعت قرعة البطولة منتخب مصر في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث يستهل "الفراعنة" مشوارهم بمواجهة منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو على ملعب لومين فيلد بمدينة سياتل.