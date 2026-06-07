المشدد 3 سنوات لسمسار وعامل لاتهامهما بتزوير توكيل رسمي في روض الفرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعاقبة سمسار وعامل بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهما بتزوير محرر رسمي في منطقة روض الفرج.

ووجهت النيابة للمتهمين، أنهما اشتركا مع آخر مجهول، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، عن طريق اصطناعه بالكامل على خلاف الحقيقة، ونسبه زورا إلى مصلحة الشهر العقاري في مدينة نصر أول مع مهارته بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره للجهة المختصة.

وأضافت أن المتهمين قلدا خاتم شعار الجمهورية بواسطة آخر مجهول، واستعماله في الواقعة محل الاتهام.

وأشارت إلى أن المتهمين اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر عرفي، وهو عقد بيع نهائي، وذلك بإثبات بيع المدعوة «نوال.ع» للعقار رقم 15 شارع سمعان – روض الفرج، كامل الأرض والبناء، لصالح المتهمين، مع توقيعهما على صفحات العقد.

وأكملت أن المتهم الأول استعمل المحرر المزور، حيث أقام الدعوى رقم 853 لسنة 2024 صحة توقيع روض الفرج، وقدم العقد محل الاتهام ضمن مستندات الدعوى طالبا الحكم بصحة التوقيعات.