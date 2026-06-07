الشرطة الإسرائيلية: مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار وسط إسرائيل

أفادت الشرطة الإسرائيلية بمقتل شخص وإصابة 5 آخرين، بعد أن أقدم رجل فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية على إطلاق النار في عدة بلدات بوسط إسرائيل، اليوم الأحد. ولقي المهاجم حتفه على يد الشرطة.

وجاء هذا الهجوم في وقت تتصاعد فيه التوترات، عقب سلسلة هجمات قام بها مستوطنون إسرائيليون، وإطلاق النار المميت على رضيع فلسطيني خلال مطلع الأسبوع في الضفة الغربية المجاورة.

وحددت الشرطة الإسرائيلية هوية المهاجم على أنه شاب في العشرينات من عمره من سكان بلدة الطيبة العربية القريبة، لكن دوافعه الدقيقة لم تتضح على الفور.

وبدأ الهجوم بإطلاق نار صباح اليوم الأحد في محطة وقود قرب بلدة كوخاف يائير، الواقعة على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع الضفة الغربية المحتلة.

كما وردت تقارير عن وقوع عدة حوادث إطلاق نار أخرى في بلدتين إسرائيليتين قريبتين، وبالقرب من مستوطنة ساليت داخل الضفة الغربية المحتلة.

وخشيت الشرطة في البداية من وقوع سلسلة من الهجمات المنسقة. لكنها توصلت في نهاية المطاف إلى أن مسلحا وشريكا له ربما كان يعمل سائقا له كانا متورطين في هذه الهجمات.

وقتلت الشرطة مطلق النار، فيما تم اعتقال ما يشتبه أنه شريكه لاحقا اليوم الأحد، بعد محاولته مهاجمة الشرطة بزجاجة.

وأفادت الشرطة بأن رجلا إسرائيليا يبلغ من العمر 35 عاما قُتل على يد المسلح في كوخاف يائير، بينما أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" بإصابة خمسة أشخاص آخرين، بينهم اثنان في حالة خطيرة.