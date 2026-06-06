توروب يودع الأهلي برسائل مؤثرة: كنت أتمنى تقديم المزيد

وجه الدنماركي ييس توروب، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، رسالة وداع إلى جماهير القلعة الحمراء ولاعبي الفريق، عقب رحيله رسميًا عن منصبه بالتراضي.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل مكالمة جمعته بتوروب، نقل خلالها المدير الفني السابق مشاعره بعد نهاية تجربته مع الأهلي.

وقال توروب: «كنت أتمنى أن أقدم الكثير للأهلي، لكن هذه هي طبيعة كرة القدم، فترات تبدأ وأخرى تنتهي».

وأضاف المدرب الدنماركي أنه يغادر وهو يشعر بالرضا عما قدمه خلال فترة عمله، موجهًا تحية خاصة للاعبي الفريق، مشيرًا إلى أنه لم يتمكن من توديعهم بشكل مباشر بسبب حصولهم على إجازة.

كما حرص توروب على توجيه رسالة دعم لمنتخب مصر قبل مشاركته في كأس العالم 2026، متمنيًا التوفيق للأهلي في مشواره خلال الموسم المقبل.

وكان النادي الأهلي قد أعلن، أمس الخميس، إنهاء التعاقد مع توروب وجهازه المعاون بالتراضي، عقب جلسة جمعت مسؤولي النادي بالمدرب ووكيله، تم خلالها الاتفاق على كافة تفاصيل الرحيل بشكل ودي.