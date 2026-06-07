تستضيف حلقة الليلة من برنامج التوك شو "من ماسبيرو" على القناة الأولى والفضائية المصرية، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، في حديث خاص مع الإعلامي رامي رضوان، يتناول فيه كل ما اثير أخيرا حول العديد من الموضوعات تتعلق بالمعاشات والتأمينات، والتحول الهيئة الرقمي.

ونشر الإعلامي محمود التميمي، المشرف على البرنامج، عبر صفحته على فيسبوك صورة تجمع رامي رضوان مع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من اللقاء، وعلق عليها: "بعد أزمة ساخنة ولغط كبير حول المعاشات، الليلة انفراد يهم الملايين من أهلنا أصحاب المعاشات والتأمينات فقط في برنامج (من ماسبيرو).

وتابع: "كل علامات الاستفهام في ملف المعاشات يحملها رامي رضوان إلى اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ ليحسم الجدل ويجيب على كل الأسئلة حصرياً في (من ماسبيرو)".

واختتم قائلا: "من ماسبيرو.. من الناس لكل الناس".