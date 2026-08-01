أوكرانيا: مقتل وإصابة حوالي 1500 عسكري روسي خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و447 ألفا و620 فردا، من بينهم 1470 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم السبت.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12231 دبابة، و25060 مركبة قتالية مدرعة، و47127 نظام مدفعية، و1980 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1527 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان، إلى تدمير 439 طائرة حربية، و354 مروحية، و2097 نظاما أرضيا آليا و437503 طائرات مسيرة، و5005 صواريخ كروز، و34 سفينة حربية، وغواصتين، و128497 من المركبات وخزانات الوقود، و4482 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من مثل هذه البيانات من مصدر مستقل.