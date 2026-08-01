 حرائق الغابات تخرج عن نطاق السيطرة في جنوب ألمانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حرائق الغابات تخرج عن نطاق السيطرة في جنوب ألمانيا

ميونخ - د ب أ
نشر في: السبت 1 أغسطس 2026 - 9:34 ص | آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2026 - 9:34 ص

اندلع حريق في غابة بالقرب من فرويدنبرج في منطقة بالاتينات العليا في بافاريا بجنوب ألمانيا ، وتم نشر نحو 330 من أفراد الطوارئ لمكافحة الحريق.

وقالت سلطة منطقة آمبرج سولزباخ في وقت متأخر من يوم الجمعة إن الحريق خرج عن نطاق السيطرة بسبب الرياح القوية. وتسببت صعوبة التضاريس في تنفيذ جهود مكافحة الحرائق سيرا على الأقدام فقط، بينما كانت العواصف الرعدية تعيق العمليات.

وحثت هيئة التفتيش على الحرائق المحلية، الناس على تجنب المنطقة.

وتم تحذير السكان من الحرائق والدخان. ونصحت السلطات السكان بإبقاء النوافذ والأبواب مغلقة، وإيقاف تشغيل أنظمة تكييف الهواء والتهوية ومراقبة الإذاعة المحلية للحصول على مزيد من المعلومات.

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