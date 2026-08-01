إصابة 4 من رجال الإطفاء أثناء مكافحة حريق غابات بولاية بافاريا الألمانية

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أصيب 4 أفراد من قوات الإطفاء أثناء مشاركتهم في إخماد حريق غابات بولاية بافاريا جنوب ألمانيا، حسبما أعلنت السلطات المحلية اليوم السبت.

واندلع الحريق مساء أمس الجمعة بالقرب من بلدة فرويدنبرج في منطقة أوبر بفالتس، وسرعان ما امتد ليغطي مساحة 5.7 هكتار.

وقالت سلطات دائرة أمبرج-زولتسباخ إن نحو 300 من أفراد فرق الطوارئ شاركوا في مكافحة الحريق، وتمكنوا منذ ذلك الحين من السيطرة عليه.

وأضافت السلطات أن عمليات الإطفاء، التي تعقدت بسبب الرياح القوية والعواصف الرعدية وصعوبة التضاريس، لا تزال مستمرة.

وكانت السلطات قد دعت السكان إلى إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة، وإيقاف أنظمة تكييف الهواء والتهوية، ومتابعة الإذاعات المحلية للحصول على أحدث المعلومات.