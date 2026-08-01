مسئول تركي: السيطرة على معظم حرائق الغابات بعد معركة استمرت أياما

قال وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي، في اسطنبول اليوم السبت، إن قوات الطوارئ التركية تمكنت من احتواء 258 من أصل 260 حريق غابات في جميع أنحاء البلاد بعد عدة أيام من مكافحة الحرائق المكثفة.

وقال يوماقلي للصحفيين: "لا توجد حرائق متبقية تشكل تهديدًا في الوقت الحالي"، مضيفًا أن رجال الإطفاء لا يزالون يكافحون الحرائق المتبقية بسبب إعاقة الرياح القوية لجهودهم.

ومع انتشار الحرائق بسرعة، نفذت السلطات عمليات إخلاء وقائية.

وفي ولاية أيدين بإقليم بحر إيجه، تم إجلاء 550 من السكان وأصيب أربعة أشخاص، حسبما نقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية عن حاكم الولاية عثمان فارول مساء الجمعة.

وأظهرت لقطات وسائل الإعلام المحلية أن رئيس بلدية ولاية باليكسير الغربية، أحمد آقين، أصيب بجروح طفيفة أثناء مراقبته جهود مكافحة الحرائق في منطقة سوسورلوك.

وحذر المسئولون من أن الطقس الحار والجاف والعاصف قد يغذي المزيد من الاشتعالات مطلع الأسبوع الجاري.