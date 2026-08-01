أعرب أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن رغبته في تأجيل بداية الدوري الممتاز، من أجل تجهيز لاعبي فريقه.

وكانت بداية فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد قد تأخرت كثيرًا، بسبب خلافات حول مستقبل الجهاز الفني للفريق، بجانب عدم صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وقال أحمد سليمان في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "إذا تأجلت بداية الدوري سيكون بسبب ودية الأهلي وبرشلونة، المُقررة يوم 19 أغسطس".

وأضاف: "من المستحيل أن يبدأ الدوري يوم 21 أغسطس بعد يومين من هذه المباراة الودية بين الأهلي وبرشلونة، في إسبانيا".

وأتم أحمد سليمان تصريحاته قائلًا: "لماذا لا يؤجل الدوري من أجل الزمالك؟ لماذا مجاملة الأهلي؟ أريد تأجيل الدوري من أجل تجهيز لاعبي الزمالك".