أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، تنظيم ورشة عمل علمية وتدريبية بعنوان "التهديدات الفيروسية الناشئة ذات الأصل الحيواني في مصر: استراتيجيات الاستجابة لفيروسي الإيبولا وهانتا"، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع المركز الدولي للصحة الواحدة بجامعة بدر بالقاهرة (BUC)، يوم الثلاثاء المقبل، 4 أغسطس 2026.

وأكدت النقابة، في بيان اليوم السبت، أن تنظيم الورشة يأتي انطلاقًا من إدراك أن الغالبية العظمى من الأوبئة العالمية الحديثة هي أمراض ذات منشأ حيواني، وفي إطار تنفيذ استراتيجية "الصحة الواحدة (One Health)"، التي تقوم على تعزيز التكامل بين قطاعات صحة الإنسان والحيوان والبيئة للحد من مخاطر الأمراض المشتركة والاستعداد لمواجهتها.

وتهدف الورشة، إلى تسليط الضوء على التهديدات التي تمثلها الأمراض الفيروسية المشتركة بين الإنسان والحيوان، وشرح آليات انتقال الفيروسات من الحيوان إلى الإنسان (Spillover)، ورفع كفاءة الأطباء البيطريين والفرق الطبية العاملة في الخطوط الأمامية في مجالات الاكتشاف المبكر والاستجابة السريعة؛ بما يسهم في الحد من مخاطر تحول هذه الأمراض إلى أوبئة بشرية، بجانب استعراض أحدث تقنيات التشخيص الميداني المستخدمة في التعامل مع هذه الفيروسات.

ويشارك في فعاليات الورشة نخبة من الخبراء الدوليين المتخصصين في مكافحة الأوبئة، وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور أحمد عبد الواحد، مدير تحالف المختبرات المتنقلة، الذي يعمل في 25 دولة، وعضو المجموعة الاستشارية الاستراتيجية للخبراء بمنظمة الصحة العالمية (WHO STAG-NTD).

كما يشارك الدكتور مارتن فاي، الخبير الدولي بمعهد باستير بداكار (IPD)، والذي تتم الاستعانة به في الخطوط الأمامية لمكافحة فاشيات الإيبولا وجدري القردة ذات المنشأ الحيواني، بجانب الدكتور موسى مويس دياني، الخبير الدولي بمعهد باستير بداكار، والمتخصص في مكافحة الأوبئة الفيروسية الناشئة وتقييم مخاطر انتقالها من المستودعات الحيوانية.

وأكدت النقابة، أن حماية صحة الإنسان تبدأ من صحة الحيوان، وأن تعزيز التعاون بين مختلف التخصصات الصحية يمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي الصحي، مشيرة إلى أن الورشة تمثل فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية في الوقاية من الأمراض المشتركة والاستجابة السريعة للتهديدات الوبائية.