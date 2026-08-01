مستشفى شهداء الأقصى في غزة: خسائر بأكثر من نصف مليون دولار جراء الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم

قال مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، السبت، إن الاستهداف الإسرائيلي المباشر فجر اليوم، تسبب بمحو مخزنين للأدوية والمستلزمات الطبية بالكامل، وإلحاق أضرار بالغة بمخزنين آخرين ومبنى العيادات الخارجية الملاصق.

ونوه المستشفى في بيان صحفي، أن القصف تسبب في فقدان وتلف كميات حيوية من المواد العلاجية، وإحداث حالة واسعة من الذعر والهلع بين المرضى والطواقم الطبية.

وقدّرت إدارة المستشفى الخسائر المادية الأولية بأكثر من نصف مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن هذه الأضرار تُهدد بشكل مباشر قدرة المستشفى على الاستمرار في تقديم الخدمات العلاجية وإنقاذ الأرواح، في ظل نقص حاد وغير مسبوق في المستلزمات الطبية.

وأكد المستشفى أن الجريمة تُجسد إمعانًا في تدمير ما تبقى من المنظومة الصحية، وتُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني الذي يكفل الحماية للمنشآت الطبية.

وحمّل البيان الاحتلال المسئولية الكاملة، داعيًا منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والمؤسسات الأممية إلى التدخل العاجل وإيفاد بعثات ميدانية لتوثيق الأضرار.

وطالب المجتمع الدولي بسرعة إدخال البدائل الطبية؛ لتفادي كارثة صحية تُهدد حياة آلاف المرضى والجرحى.