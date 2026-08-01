متحدث عسكري إيراني: انتهزنا فترة وقف إطلاق النار لتعزيز جاهزيتنا

أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد أمير أكرمي نيا، أن القوات المسلحة الإيرانية استخدمت مؤخرًا جيلاً جديدًا من الطائرات المسيّرة في مهام عملياتية، مشيرًا إلى أن تفاصيل هذه المسيّرات ومواصفاتها ستُعلن خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن المتحدث قوله، إن الطائرات المسيّرة التابعة للقوات المسلحة الإيرانية "تتمتع بمدى عملياتي كبير، وهي قادرة على الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف أن القوات المسلحة الإيرانية استهدفت خلال "الحرب المفروضة التي استمرت 40 يومًا أهدافًا داخل الأراضي المحتلة باستخدام الطائرات المسيّرة"، مؤكداً أن هذه المسيّرات "قادرة، من باب أولى، على استهداف القواعد الأمريكية في الأردن".

وفي معرض رده على سؤال بشأن تطوير القدرات المسيّرة الإيرانية، قال المتحدث إن الولايات المتحدة "لها سجل حافل في نقض العهود، ولذلك كانت طهران تتوقع منذ البداية احتمال انهيار التفاهمات واستئناف المواجهات، ولم تثق يومًا بالجانب الأمريكي".

كما أشار إلى أن القوات المسلحة استغلت فترة وقف إطلاق النار والهدوء النسبي في ساحة القتال لتعزيز جاهزيتها، سواء من خلال توفير المعدات، وإدخال منظومات جديدة إلى تشكيلات الجيش، أو إصلاح وإعادة تأهيل الأنظمة المتضررة، فضلاً عن إنتاج تجهيزات عسكرية جديدة.