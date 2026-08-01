العراق: حريق بمنشأة تخزين وقود في مصفاة جنوب غرب أربيل

أفاد مصدر محلي في محافظة أربيل العراقية، اليوم السبت، باندلاع حريق داخل مخازن للوقود في منطقة «شمامك» التابعة للمحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة «شفق نيوز»، أن النيران اندلعت في حدود الساعة 12:00 ظهرًا، واصفًا الحريق بالكبير نظرًا لاحتواء الموقع على خزانات ومواد نفطية، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان.

وأضاف المصدر أن فرق الدفاع المدني في أربيل توجهت على الفور إلى مكان الحادث وفرضت طوقًا أمنيًا، فيما تبذل الفرق جهودًا مكثفة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المصافي أو المنشآت المجاورة.

وكان مدير إعلام حقل الأحدب قد أعلن في وقت سابق، اندلاع حريق في أحواض نفطية تحتوي على مادة النفط الخام، مؤكدًا أن فرق الإطفاء وبمساندة وحدة (CBF) باشرت عمليات المعالجة والسيطرة على الحريق، دون تسجيل أي خسائر بشرية.