الكويت تدين اعتداءات إيران وتؤكد الاحتفاظ بحقها المشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصون سيادتها

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها، بأشد العبارات، استمرار العدوان الإيراني الآثم على البلاد، الذي استهدف اليوم عددًا من المنشآت الحيوية، بما فيها منشأة حكومية شمال البلاد، كما طال آلياتٍ مدنيةً تابعةً لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان، وذلك بطائراتٍ مسيّرةٍ معادية.

ونوهت في بيان، اليوم السبت، أن استمرار العدوان الإيراني يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة الكويت، وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها، وانتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات السافرة يعكس إصرارًا على مواصلة النهج العدائي، بما يقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويُفاقم التوتر.

وجددت الوزارة التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، وحماية أمنها ومصالحها ومقدراتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان، إن القوات المسلحة رصدت، منذ فجر اليوم، طائراتٍ مسيّرةً معاديةً داخل المجال الجوي الكويتي، مؤكدًا التعامل معها وتدميرها.

ونوه في بيان، صباح السبت، أن «العدوان الإيراني الآثم استهدف عددًا من المنشآت الحيوية، حيث استهدف منشأةً حكوميةً شمال البلاد، كما طال آلياتٍ مدنيةً تابعةً لإحدى الشركات المدنية في جزيرة بوبيان، وأسفر ذلك عن أضرارٍ ماديةٍ نتيجة سقوط الشظايا، دون تسجيل أي إصاباتٍ بشرية».

وأكدت القوات المسلحة الكويتية استمرارها في تنفيذ مهامها وواجباتها بكفاءةٍ عالية، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم.

وأضافت في بيان، أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

ودعت رئاسة الأركان الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.