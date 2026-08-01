- غرفة الرعاية الصحية تستعد لإطلاق برامج تدريبية جديدة... وتعزيز التعاون مع «القابضة للمياه»

عقدت غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية اجتماعها الشهري برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بتطوير القطاع الصحي وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات ورفع كفاءة العاملين به، إلى جانب متابعة خطة الغرفة خلال الفترة المقبلة.

وناقش الاجتماع استمرار تنفيذ البرامج والدورات التدريبية التي تنظمها الغرفة، والتوسع في إعداد برامج جديدة تستهدف تطوير مهارات العاملين بالمنشآت الصحية، ورفع كفاءة الكوادر الإدارية والفنية، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصحية.

وأكد علاء عبد المجيد أن التدريب يمثل أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الغرفة، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تقديم برامج متخصصة تتناول الجوانب الإدارية والتشغيلية والاستثمارية، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالتحول الرقمي والتسويق وإدارة المنشآت الصحية، بما يساعد أصحاب المنشآت والعاملين بها على التعامل مع متطلبات السوق والتطورات الحديثة في صناعة الرعاية الصحية.

كما بحث الاجتماع الترتيب لعقد لقاء مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة آليات تفعيل حزم الدعم والحوافز الاستثمارية الموجهة للقطاع الصحي، والعمل على تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة، بما يدعم توسع القطاع ورفع قدرته على تقديم خدمات صحية متطورة.

وكذلك أهمية التعريف بشركات ريادة الأعمال العاملة في مجال الرعاية الصحية، وفتح قنوات جديدة للتعاون بينها وبين المستثمرين وأصحاب المنشآت الصحية، بما يسهم في دعم الابتكار وتشجيع الحلول التكنولوجية الجديدة، خاصة في مجالات التحول الرقمي والخدمات الصحية الذكية.

وفي إطار توسيع مجالات التعاون مع مؤسسات الدولة، ناقش الاجتماع بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وبحث مجالات التعاون المقترحة وآليات التنسيق خلال الفترة المقبلة، بما يحقق استفادة متبادلة ويدعم تطوير بيئة العمل داخل المنشآت الصحية.

كما استعرض مجلس إدارة الغرفة الاستعدادات الخاصة بـالمؤتمر السنوي للغرفة، والذي من المقرر أن يناقش عددًا من الملفات الرئيسية التي تمثل مستقبل قطاع الرعاية الصحية في مصر، وفي مقدمتها منظومة التأمين الصحي الشامل ومستقبل الرعاية الصحية، وتحديات وفرص الاستثمار في القطاع الصحي، إلى جانب بحث سبل تنشيط السياحة العلاجية والترويج للمقومات المصرية في هذا المجال.

وسيتناول المؤتمر أيضًا مستقبل المستشفيات الذكية والطب عن بُعد، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الطبية وتحسين كفاءة التشغيل، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وبناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة.

وفي السياق ذاته، ناقش الاجتماع ترتيبات مشاركة الغرفة خلال الأسبوع المقبل في افتتاح المنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية، في إطار اهتمام الغرفة بدعم جهود الدولة الرامية إلى تطوير هذا القطاع وتعزيز قدرة مصر على استقطاب المزيد من الراغبين في الحصول على الخدمات العلاجية من مختلف الأسواق.

وشدد الدكتور علاء عبد المجيد، على أن الغرفة حريصة على مواصلة دورها في دعم القطاع الخاص الصحي، وفتح قنوات مستمرة للحوار والتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، وخلق فرص جديدة للتوسع والاستثمار، مع الحفاظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومن بينهم أحمد عز، ومصطفى الأسمر، ومحمد حبلص، وخالد سمير، وأيمن هاني، وعمرو عبد الهادي، ومحمد أكمل ومحمد لطفي.