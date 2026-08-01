أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الأبيض يمتلك عرضًا كبيرًا لبيع عقد خوان بيزيرا، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويعد الجناح البرازيلي، بيزيرا أحد أبرز عناصر نادي الزمالك، خلال الفترة الحالية، وقد ساهم في تتويج الفريق ببطولة الدوري المصري، في الموسم الماضي.

وقال أحمد سليمان في تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "لقد تعاقدنا مع بيزيرا مقابل مليون و800 ألف دولار والآن نملك عرضا كبيرا من أجله".

وأتم أحمد سليمان تصريحاته قائلًا: "لا نرغب في بيع عقد خوان بيزيرا ولن نبيع أي لاعب، لكننا تعلمنا درس بالحفاظ على حقوق الأجانب خاصة أولًا بأول".

يُذكر أن خوان بيزيرا، كان قد انتقل إلى صفوف الزمالك، في الصيف الماضي، قادمًا من أوليسكندريا الأوكراني.