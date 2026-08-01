تقرير: مسيرة أوكرانية تتسبب في حريق بمصفاة نفط روسية

ذكر موقع "أسترا" الإخباري الروسي، اليوم السبت، أن طائرة مسيرة أوكرانية تسببت في اندلاع النار في مصفاة نفط في مدينة أوفا.

وذكر مسئولون محليون أن حطام الطائرة المسيرة التي سقطت تسبب في تصاعد "دخان" في "منطقة صناعية" لم يتم الكشف عن اسمها.

وفي شبه جزيرة القرم، التي أعلنت روسيا استقلالها، ذكر ميخائيل رازفوزاييف، رئيس مدينة سيفاستوبول، الذي عينته موسكو، اليوم السبت أن امرأة لقيت حتفها وأصيب شخصان آخران في هجوم بطائرة مسيرة على المدينة.

يشار إلى أن أوكرانيا تشن غارات شبه يومية بطائرات مسيرة وصواريخ بعيدة المدى باستخدام أسلحة محلية الصنع، تستهدف المنشآت النفطية الروسية منذ أشهر. وتسببت العملية في أزمة وقود تحرج الكرملين منذ أكثر من 4 سنوات منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.