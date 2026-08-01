 العثور على جثث 14 أفغانيا ماتوا غرب أفغانستان أثناء محاولتهم السفر إلى إيران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العثور على جثث 14 أفغانيا ماتوا غرب أفغانستان أثناء محاولتهم السفر إلى إيران

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: السبت 1 أغسطس 2026 - 4:02 م | آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2026 - 4:02 م

ذكر مسئول محلي اليوم السبت أنه تم العثور على جثث 14 رجلا أفغانيا في غرب أفغانستان ماتوا أثناء محاولتهم السفر بدون وثائق إلى إيران.

وقال حبيب الله إلهام، مدير الإعلام والثقافة بإقليم نيمروز لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه تم العثور على الجثث في منطقة "ريج لالو" في الإقليم.

وذكرت قناة طلوع نيوز التلفزيونية أن جثث 5 رجال آخرين تم العثور عليها قبل أيام في دشت مارجو وهي صحراء، تعرف محليا باسم "صحراء الموت".

ويعتقد أن الرجال لقوا حتفهم قبل حوالي أسبوعين بسبب الحرارة الشديدة والجفاف في الصحراء، حسب ما ذكره مسئولون.

وتردد أن جميع الضحايا من سكان نفس القرية في غرب أفغانستان.


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